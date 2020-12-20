София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Ялте

фото © Новости Крыма

Певица София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Крыму «Вилла София» за 25 миллионов евро.

Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Интересно, что цену отеля говорят только тем покупателям, у которых имеются крупные суммы. В открытой продаже гостиницы нет. Самые дешевый номер, если кто-то вдруг захочет остановиться в гостинице, стоит 16 тысяч рублей в сутки. За номер люкс придется выложить 80 тысяч рублей. Кстати, в свое время в номерах «Виллы София» останавливались такие личности, как музыкант Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник.

По слухам, Ротару хочет избавиться и от своей квартиры в Ялте. Как рассказал второй муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович, раньше исполнительница любила приезжать в квартиру. Она ловила рыбу. Рядом с морем у нее есть гараж.

Напомним, что София Ротару недавно впервые за долгое время появилась в России. Она приняла участие в «Песне года».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму. Мошенники обманули российского певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тыс. рублей за якобы аренду квартиры в Крыму.

Петра Мамонова не пустили на Украину из-за ялтинских гастролей. Киев объявил персоной нон-грата известного российского рок-музыканта, актера, поэта и радиоведущего Петра Мамонова, сообщает Госпогранслужба Украины.

«С голоду помираем!» Российские артисты начали существенно снижать гонорары. Российские артисты продолжают жаловаться на судьбу: регионы один за другим отменяют концерты и запрещают новогодние корпоративы, поэтому надежды звезд эстрады на традиционные заработки тают с каждым днем.

«Кружится голова»: Клава Кока попала в аварию в Крыму. Молодая певица и телеведущая Клава Кока поделилась подробностями жуткого случая, который произошел с нею не так давно, когда она приехала в Крым с гастролями.