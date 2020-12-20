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София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Ялте

19:33 воскресенье, 20 декабря 2020
Ялта
София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Ялте

фото © Новости Крыма

Певица София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Крыму «Вилла София» за 25 миллионов евро.

Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Интересно, что цену отеля говорят только тем покупателям, у которых имеются крупные суммы. В открытой продаже гостиницы нет. Самые дешевый номер, если кто-то вдруг захочет остановиться в гостинице, стоит 16 тысяч рублей в сутки. За номер люкс придется выложить 80 тысяч рублей. Кстати, в свое время в номерах «Виллы София» останавливались такие личности, как музыкант Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник.

По слухам, Ротару хочет избавиться и от своей квартиры в Ялте. Как рассказал второй муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович, раньше исполнительница любила приезжать в квартиру. Она ловила рыбу. Рядом с морем у нее есть гараж.

Напомним, что София Ротару недавно впервые за долгое время появилась в России. Она приняла участие в «Песне года».

Ранее Новости Крыма сообщали:

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София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Ялте

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