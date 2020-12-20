Симферополец вступился за девушку и теперь может получить восемь лет тюрьмы

В полицию Симферополя обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что во дворе дома неизвестный человек избивает ее мужа.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, но обидчик успел скрыться. Потерпевший написал заявление. От госпитализации мужчина отказался.

— На следующий день в дежурную часть полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что за помощью обратился гражданин, ранее отказавшийся от госпитализации. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и гематомы, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в нанесении телесных повреждений заявителю задержан ранее не судимый 23-летний местный житель.

Молодой человек дал признательные показания. Полицейским он сообщил: вместе со своей девушкой он находился во дворе дома. На лавочке недалеко от них сидел изрядно выпивший мужчина. Он начал нецензурно выражаться и оскорблять пару. Молодой человек не выдержал грубых слов в адрес своей дамы и нанес обидчику несколько ударов в область головы.

Следователем отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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