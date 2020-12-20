Симферополец украл у фермера 115 тонн пшеницы на миллион рублей

фото © Новости Крыма

Житель Симферополя подозревается в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, он украл пшеницы на миллион рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК ПФ (мошенничество). Мужчине может грозить тюремный срок до шести лет», – говорится в сообщении.

По данным полиции, симферополец работал в качестве посредника при продаже зерна пшеницы в Красноперекопском районе. Он мошенническим путем завладел зерном одного из крупнейших фермерских хозяйств муниципалитета. «Сотрудники полиции отследили и задокументировали факт хищения пшеницы общим весом более 115 тонн на сумму около миллиона рублей. Выяснилось, что злоумышленник перепродал пшеницу другой фирме», – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится по подписке о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе началась закладка новых виноградников. После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса Севастополя перешли к закладке новых садов и виноградников.

Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин. В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва России. Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн.

Крым захватывает зерновой клещ. Распространение и питание красноногого зернового клеща на посевах озимой пшеницы в Крыму можно остановить, проведя обработку инсектицидом широкого спектра действия.