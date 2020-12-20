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Происшествия

Симферополец украл у фермера 115 тонн пшеницы на миллион рублей

08:43 воскресенье, 20 декабря 2020
Симферополец украл у фермера 115 тонн пшеницы на миллион рублей

фото © Новости Крыма

Житель Симферополя подозревается в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, он украл пшеницы на миллион рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК ПФ (мошенничество). Мужчине может грозить тюремный срок до шести лет», – говорится в сообщении.

По данным полиции, симферополец работал в качестве посредника при продаже зерна пшеницы в Красноперекопском районе. Он мошенническим путем завладел зерном одного из крупнейших фермерских хозяйств муниципалитета. «Сотрудники полиции отследили и задокументировали факт хищения пшеницы общим весом более 115 тонн на сумму около миллиона рублей. Выяснилось, что злоумышленник перепродал пшеницу другой фирме», – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится по подписке о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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