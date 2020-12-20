Происшествия
Симферополец украл у фермера 115 тонн пшеницы на миллион рублей
фото © Новости Крыма
Житель Симферополя подозревается в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, он украл пшеницы на миллион рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК ПФ (мошенничество). Мужчине может грозить тюремный срок до шести лет», – говорится в сообщении.
По данным полиции, симферополец работал в качестве посредника при продаже зерна пшеницы в Красноперекопском районе. Он мошенническим путем завладел зерном одного из крупнейших фермерских хозяйств муниципалитета. «Сотрудники полиции отследили и задокументировали факт хищения пшеницы общим весом более 115 тонн на сумму около миллиона рублей. Выяснилось, что злоумышленник перепродал пшеницу другой фирме», – пояснили в пресс-службе.
В настоящее время подозреваемый находится по подписке о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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