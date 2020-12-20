Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины ● В Крыму - 357 новых заражений за сутки ● В Крыму начал действовать апрет на корпоративы и праздники ● В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике составило 422.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 406 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 392 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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