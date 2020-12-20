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Коронавирус в Крыму

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

13:36 воскресенье, 20 декабря 2020

Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике составило 422.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 406 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 392 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - 357 новых заражений за сутки. За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.

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