Общество
Сегодня ночью можно наблюдать редкое космическое явление
фото © Новый день
Жители России смогут наблюдать редкое космическое явление: 21 декабря состоится так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна – сближения планет на небесной сфере, видимое для наблюдателя.
Юпитер и Сатурн сближаются в среднем каждые 20 лет, но поскольку они обращаются вокруг Солнца в разных плоскостях, расстояние между ними в эти моменты всякий раз разное. Обычно они приближаются не менее, чем на 1 градус (или 60 угловых минут). Например, во время последней «встречи» в 2000 году расстояние между небесными телами составило 1,2 градуса или 72 минуты (для сравнения: видимы диметр полной Луны составляет 30 минут).
Более тесные «контакты» случаются крайне редко: самый близких из зафиксированных 1,3 угловых минуты произошло в 1793 году до нашей эры. На 2 минуты планеты подошли друг к другу в 1226 году, прошли мимо в 5 минутах в 1563 и 1623 годах.
На памяти ныне живущих наблюдателей планеты сближались на расстояние менее 1 градуса в феврале 1961 года – на 14 минут.
В текущем году сближение началось летом и завтра, 21 декабря, планеты подойдут друг к другу менее чем на 6 угловых минут. Невооруженным глазом они будут выглядеть как двойная звезда, при этом расстояние между ними составит около 750 млн километров.
Бинокль позволит различить не только планеты, но и крупнейшие спутники Юпитера – Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто. А наблюдающие через телескоп смогут различить и кольца Сатурна, и облака на Юпитере.
Желающим увидеть это редкое зрелище специалисты советуют искать космическую «парочку» невысоко над горизонтом на юго-юго-западе сразу после захода Солнца.
На Урале лучше всего планеты будет видно около 17 часов по местном у времени, но совсем недолго; в Москве – их можно будет наблюдать уже после 16 часов но лучше всего с 17:35 до 18:00, потом они уйдут за горизонт. Больше всего повезло обитателям южных регионов, которые смогут следить за космическим шоу «в хорошем качестве» дольше, чем все остальные жители России. Например, в Крыму лучше начинать наблюдения с 17 часов.
После встречи Юпитер обгонит Сатурн и начнется удаляться от него. В следующий раз они сблизятся на подобное расстояние в 2080 году.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 20 декабря. Сегодня, 20 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В новогоднюю ночь россиянам официально разрешили «пошуметь». Россиянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь.
Какой сегодня праздник 19 декабря. Сегодня, 19 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина. Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.
Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море
Экс «министр обороны» непризнанной «Донецкой народной республики» (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в правильном подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.
Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода
Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»
Санкционный режим позволяет общепиту с полуострова воровать и заимствовать иностранные бренды.
Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму
В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.
17 декабря
Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год: советы специалиста
Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов рассказал, где и как следует покупать пиротехнику для развлечения на предстоящие новогодние праздники.