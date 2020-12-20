Развожаев обещает создать в Севастополе медицинский вуз

Власти Севастополя планируют в ближайшие пять лет построить медицинский кластер, который будет включать в себя в том числе создание медицинского вуза.

Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Медицинский кластер — это очень серьезный проект. Проект на предстоящие пять лет. Это позволит перевести медицину на другой уровень. Но это не только сами здания, конечно же, это система управления, новые медицинские кадры, которые мы можем в том числе из частной медицины к себе перетянуть… Очень хочется, чтобы в Севастополе появилось высшее медицинское образование», – рассказал Развожаев.

По мнению губернатора, медицинский вуз может быть создан на базе Севастопольского государственного университета. Также можно открыть филиал Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, потому что в Севастополе базируется Черноморский флот, отметил он.

По словам Развожаева, у Севастополя есть конкурентное преимущество – климат и море. Губернатор убежден, что масштабное строительство служебного жилья поможет привлечь в город специалистов высокого уровня.

«Президент меня поддержал, и сейчас у нас выделены деньги на градостроительное планирование. Сейчас мы должны, условно, запроектировать новый участок, и там будет построено жилье — бюджетное, служебное. Оно будет в собственности города, и врач, который захочет приехать в медицинский кластер, сразу получит служебную квартиру. И потом следующий шаг — создать программу, чтобы, допустим, 10 или 15 лет ты отработал, и квартира перешла тебе в собственность», – сказал глава города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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