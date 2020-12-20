Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 100-500), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед,гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 98 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер южный 3 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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