Отопление в Крыму подорожает почти на четыре процента в 2021 году

Отопление в Крыму с 1 июля 2021 года подорожает на 3,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомцен полуострова.

«В соответствии с Указом Главы Республики Крым об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2021 года по 2023 год, изменение тарифов на тепловую энергию для населения в 2021 году произойдет 1 раз – с 1 июля – и составит 3,6%. Таким образом, уровень предельного тарифа на тепловую энергию для населения с 1 июля 2021 года составит 2382,80 руб./Гкал», – говорится в сообщении.

В декабре власти Крыма разрешили повышать коммунальные тарифы с 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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