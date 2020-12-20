От минуса к плюсу: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

фото © Новости Крыма

В первую половину предстоящей недели Крым ждет похолодание, а с четверга потоки южного воздуха принесут на полуостров повышение температурного фона.

О том, какая погода будет сопровождать регион всю неделю, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крым».

По его словам, в понедельник и во вторник полуостров окажется в тыловой части циклона, который пришел в Крым в выходные.

«Будет холодно, есть вероятность локализованных осадков, причем смешанных и твердых фаз (дождя и снега - ред). Температура будет понижаться. Ночью до 0…-5, днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. В среду небольшая антициклональная передышка – без осадков, переменная облачность. Ночью по-прежнему сохранятся заморозки 0…-5. Днем до +5», - уточнил синоптик.

Начиная с четверга, как только воздушные потоки развернутся на южную тягу, ожидается мощное вторжение очень теплого воздуха средиземноморского происхождения, поэтому столбики термометров уверенно поползут вверх.

«К концу недели полуостров будут сопровождать довольно интенсивные и мощные проливные дожди. К пятнице будет +3…+8. Может, можно будет рассчитывать на +7…+12», - подчеркнул специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 декабря.

Морозная зима заглянет в Крым на выходные. На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 декабря.