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Общество

От минуса к плюсу: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

15:53 воскресенье, 20 декабря 2020
От минуса к плюсу: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

фото © Новости Крыма

В первую половину предстоящей недели Крым ждет похолодание, а с четверга потоки южного воздуха принесут на полуостров повышение температурного фона.

О том, какая погода будет сопровождать регион всю неделю, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крым».

По его словам, в понедельник и во вторник полуостров окажется в тыловой части циклона, который пришел в Крым в выходные.

«Будет холодно, есть вероятность локализованных осадков, причем смешанных и твердых фаз (дождя и снега - ред). Температура будет понижаться. Ночью до 0…-5, днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. В среду небольшая антициклональная передышка – без осадков, переменная облачность. Ночью по-прежнему сохранятся заморозки 0…-5. Днем до +5», - уточнил синоптик.

Начиная с четверга, как только воздушные потоки развернутся на южную тягу, ожидается мощное вторжение очень теплого воздуха средиземноморского происхождения, поэтому столбики термометров уверенно поползут вверх.

«К концу недели полуостров будут сопровождать довольно интенсивные и мощные проливные дожди. К пятнице будет +3…+8. Может, можно будет рассчитывать на +7…+12», - подчеркнул специалист. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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