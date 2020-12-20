Общество
От минуса к плюсу: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
фото © Новости Крыма
В первую половину предстоящей недели Крым ждет похолодание, а с четверга потоки южного воздуха принесут на полуостров повышение температурного фона.
О том, какая погода будет сопровождать регион всю неделю, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крым».
По его словам, в понедельник и во вторник полуостров окажется в тыловой части циклона, который пришел в Крым в выходные.
«Будет холодно, есть вероятность локализованных осадков, причем смешанных и твердых фаз (дождя и снега - ред). Температура будет понижаться. Ночью до 0…-5, днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. В среду небольшая антициклональная передышка – без осадков, переменная облачность. Ночью по-прежнему сохранятся заморозки 0…-5. Днем до +5», - уточнил синоптик.
Начиная с четверга, как только воздушные потоки развернутся на южную тягу, ожидается мощное вторжение очень теплого воздуха средиземноморского происхождения, поэтому столбики термометров уверенно поползут вверх.
«К концу недели полуостров будут сопровождать довольно интенсивные и мощные проливные дожди. К пятнице будет +3…+8. Может, можно будет рассчитывать на +7…+12», - подчеркнул специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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