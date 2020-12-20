Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +2
море +11

Происшествия

Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

15:03 воскресенье, 20 декабря 2020
Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

фото © Автопартнёр.Крым

В районе южнобережного поселка Гаспра автомобиль ВАЗ «вылетел» на встречную полосу и врезался в манипулятор.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 19 декабря на трассе Ялта-Севастополь. Как утверждают очевидцы, автомобили столкнулись в районе пгт Гаспра.

«Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по автодороге Ялта-Севастополь, превысил допустимую скорость движения, допустил занос, вследствие чего на полосе встречного движения произошло столкновение с автомобилем ДАФ», - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Сейчас проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина сгорел в легковушке в Ленинском районе Крыма. Спасатели обнаружили пассажира внутри легкового автомобиля Renault Kaptur, который сгорел сегодня ночью в селе Октябрьское Ленинского района.

В Крыму участились случаи возгорания мусора. Случаи возгорания бытового мусора участились на территории Крыма.

Пьяный севастополец устроил дебош в кафе из-за просьбы оплатить счет. В Севастополе пьяный мужчина, плотно отужинав в одном из заведений города, устроил дебош и отказался платить, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В Симферополе упавшее дерево раздавило автомобиль. На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в г. Симферополе по пер. Любмимый, в результате сильного ветра на автомобиль и проезжую часть упало дерево. Требуется помощь спасателей.

Происшествия
Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

В районе южнобережного поселка Гаспра автомобиль ВАЗ «вылетел» на встречную полосу и врезался в манипулятор.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 357 новых заражений за сутки

В Крыму - 357 новых заражений за сутки

За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Актуальные темы

Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму

В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.

17 декабря

Водный кризис
В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта

В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запустил водовод из Кадыковского карьера, который даст городу дополнительные 15 тысяч кубометров воды в сутки и позволит снизить потребление из Чернореченского водохранилища.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации