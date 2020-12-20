Происшествия
Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму
фото © Автопартнёр.Крым
В районе южнобережного поселка Гаспра автомобиль ВАЗ «вылетел» на встречную полосу и врезался в манипулятор.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 19 декабря на трассе Ялта-Севастополь. Как утверждают очевидцы, автомобили столкнулись в районе пгт Гаспра.
«Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по автодороге Ялта-Севастополь, превысил допустимую скорость движения, допустил занос, вследствие чего на полосе встречного движения произошло столкновение с автомобилем ДАФ», - рассказали в пресс-службе.
Также сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
Сейчас проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму
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