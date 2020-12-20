Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

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В районе южнобережного поселка Гаспра автомобиль ВАЗ «вылетел» на встречную полосу и врезался в манипулятор.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 19 декабря на трассе Ялта-Севастополь. Как утверждают очевидцы, автомобили столкнулись в районе пгт Гаспра.

«Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по автодороге Ялта-Севастополь, превысил допустимую скорость движения, допустил занос, вследствие чего на полосе встречного движения произошло столкновение с автомобилем ДАФ», - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Сейчас проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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