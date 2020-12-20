Общество
Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода
фото © Новости Крыма
Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.
Об этом в эфире передачи «Гость. Вести ФМ» сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап.
«Последние два цикла солнечной активности оказались аномально низкими. На солнце было очень мало пятен. В частности, мы можем утверждать, что в скором будущем, возможно, на Земле наступит малый ледниковый период. Это уже было. В этот период замерзала река Темза, в Европе были отмечены очень холодные зимы», – отметил ученый.
Ранее доктор физико-математических наук Юрий Цап рассказал, что ученые Крымской астрофизической обсерватории вместе с коллегами из Калифорнии (США) создают новое приемное оборудование для башенного солнечного телескопа.
По его словам, прибор позволит изучать поведение магнитного поля Солнца, солнечную активность и ее влияние на Землю.
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