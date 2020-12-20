Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины

фото © kamchatka.aif.ru

Крым приобрел 119 морозильных камер для обеспечения массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Централизовано закупили 119 морозильных камер, которые распределили по республике, что позволит максимально приблизить эти точки (где проводится вакцинация) к населению и ускорить процесс», – сообщил Остапенко.

Министр напомнил, что вакцина хранится при температуре ниже 18 градусов мороза.

После того как препарат достали из морозильной камеры, ввести человеку его необходимо в течение 30 минут. Вакцинировать население будут в 33 поликлиниках на территории полустрова.

Иммунизация населения от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. Первыми вакцины получили 50 сотрудников «скорой помощи». «Каждый день вакцинируем порядка 60-80-90 наших коллег, которые работают в «красной зоне», работников «скорой помощи».

Буквально завтра-послезавтра – я говорил с первым заместителем министра здравоохранения России – мы будем иметь разнарядку в части вакцины, которая поступит до конца года, и вакцины, которая поступит в январе», – сообщил Остапенко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.

Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки. За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.