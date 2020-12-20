Какой сегодня праздник 20 декабря

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Сегодня, 20 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работника органов безопасности (День ФСБ)

20 декабря свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности — отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

По традиции, этот профессиональный праздник работников органов безопасности отмечается на государственном уровне, проходят различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение отличившихся сотрудников.

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day)

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Праздник Митры

Праздник Митры приходится на 20 и 21 декабря. Митра (Mithra) - покровитель справедливости, всевидящее око Аши - истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия.

Также сегодня, 20 декабря, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Нила Столобенского

- День чествования пенсионеров и ветеранов МВД Украины

- Абросимов день

- День карманных вселенных

- День баночной тусовки

- День куриного рождества

- День уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) в США

- День аутсайдера (Underdog Day) в США

- День отмены рабства на Реюньоне

- День основания Макао

- День сангрии (National Sangria Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Игнатий, Павел, Афинодор, Антон, Лев, Исидор, Савин, Авраамий, Филофея, Нил, Дементий (Дометий), Акепсим, Акепсима, Амвросий (Абросим), Симферуса, Стратия.

Что происходило 20 декабря в прошлые годы

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1753 - в г. Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства.

1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины.

1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.

1938 - в СССР введены трудовые книжки.

1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ.

1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области.

1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством.

1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР.

1991 - принят Закон о милиции. С того дня в Украине официально отмечается День Милиции

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 декабря. Какие праздники будут завтра?

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