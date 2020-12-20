Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год: советы специалиста

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Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов рассказал, где и как следует покупать пиротехнику для развлечения на предстоящие новогодние праздники.

«Есть несколько очень простых правил. Фейерверки по техническому регламенту должны продаваться в специально оборудованных местах. Есть требования к магазинам по правилам хранения, расположения. Исходя из этого, мы делаем вывод, что пиротехнику с рук мы не покупаем», – цитирует специалиста РИА Новости.

Муранов предостерег от покупки пиротехнику в электричках и на рынках – там могут продаваться небезопасные изделия.

Кроме того, при выборе фейерверков или другой пиротехники следует осмотреть упаковку. Если на ней есть повреждения или видимые следы намокания, покупать это изделие не стоит – очень велика вероятность его аномального срабатывания.

«Когда определились, не стесняемся, просим продавца показать сертификат. Вся пиротехника подлежит обязательной сертификации. В сертификате должен быть прописан конкретный артикул», - добавил Муранов.

Также необходимо проверить срок годности пиротехники. На дате не должно быть потертостей, исправлений, корректировок, которые могут говорить о попытках ее исправить.

Кроме того, на упаковке фейерверка должна быть четко изложена инструкция о порядке применения на русском языке. Специалист также призвал не бояться фейерверков, произведенных в Китае. По его словам, в этой стране «очень большая школа, очень высокопрофессиональные заводы».

Принципиальным условием, по словам Муранова, является трезвое состояние человека, который будет запускать пиротехнику.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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