Происшествия
Газовая плита и 270 тысяч рублей: внуки обокрали родных бабушек в Крыму
В Ялте и Севастополе произошли две кражи денег и имущества у пожилых женщин. В обоих случаях злоумышленниками стали родные внуки потерпевших.
По информации пресс-службы МВД по Крыму, в Ялте у 80-летней пенсионерки украли 270 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщив, что подозревает в краже 24-летнего внука.
Правоохранители установили причастность молодого человека к преступлению. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения органов внутренних дел, привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Полицейские задержали злоумышленника. Под тяжестью собранных доказательств он написал явку с повинной и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, молодому ялтинцу грозит до шести лет лишения свободы.
В Нахимовском районе Севастополя полицейские задержали 18-летнего местного жителя.
По информации городского управления МВД, он подозревается в краже газовой плиты стоимостью 8 тысяч рублей у своей бабушки. 80-летняя женщина получила ее по программе социальной поддержки.
По данным правоохранителей, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Украденную вещь он сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил. Стражи порядка изъяли похищенное имущество и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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