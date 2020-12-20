Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды ● В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта ● Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники ● Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода ● Жителей Севастополя начнут поить водой из карьера
Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море
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Экс «министр обороны» непризнанной «Донецкой народной республики» (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в правильном подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.
«В данной связи у меня возникло несколько сногсшибательных идей, воспользоваться которыми предлагаю ответственным чиновникам», — отметил Стрелков.
По словам Игоря Стрелкова, «если отколоть от антарктического шельфа приличного размера айсберг (а лучше — не один) и отбуксировать его в Черное море (например — через море Красное, где так удачно строится новая военно-морская база) — то можно быстро решить проблемы с водой на несколько лет вперед».
По мнению Стрелкова, если у России получится сделать такой маршрут регулярным/ежегодным, то так Крым можно будет снабжать веками, цитирует его «Росбалт».
Стрелков добавил, что буксиры можно заменить «самоходными айсбергами». Он пояснил, что под последними подразумевает «подходящие по размерам куски льда», которые будут заранее оснащаться системами двигателей, хранилищами горючего и экипажами.
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В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды. Для промышленных и сельскохозяйственных целей стоит применять водооборотные циклы, считает директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
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Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море
Экс «министр обороны» непризнанной «Донецкой народной республики» (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в правильном подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.
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