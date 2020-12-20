«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»

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Санкционный режим позволяет общепиту с полуострова воровать и заимствовать иностранные бренды.

Пользователи интернета обсуждают плагиат в симферопольском фастфуде.

«Думал, что наглее CFC ничего быть не может. Но здесь пошли чуть дальше», – написал журналист Вадим Никифоров в Facebook. «На полуострове крадут не только ФЦП, но и KFC», – иронизируют авторы Крымского канала в Telegram.

Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареный цыпленок из Кентукки»), сокращенно KFC — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2019 год под брендом KFC работали 820 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 134 странах мира. KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, также владеющей торговыми сетями Pizza Hut и Taco Bell.

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В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей. Согласно данным Крымстата, в ноябре 2020 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 503,1 рублей (дороже всего в Керчи - 617 руб, дешевле всего в Симферополе - 452 руб). За год (в сравнении цен ноябрем 2019) стоимость обедов выросла на 3%.

Цены на новогоднюю аренду квартир в Крыму выросли почти на 20 процентов. Ограничения из-за пандемии смягчили, но не остановили рост цен на посуточную аренду квартир в Крыму на новогодние праздники.