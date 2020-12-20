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Странности

«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»

16:57 воскресенье, 20 декабря 2020
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»

фото © Примечания

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«Думал, что наглее CFC ничего быть не может. Но здесь пошли чуть дальше», – написал журналист Вадим Никифоров в Facebook. «На полуострове крадут не только ФЦП, но и KFC», – иронизируют авторы Крымского канала в Telegram.

Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареный цыпленок из Кентукки»), сокращенно KFC — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2019 год под брендом KFC работали 820 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 134 странах мира. KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, также владеющей торговыми сетями Pizza Hut и Taco Bell.

В тексте использованы материалы: Примечания

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