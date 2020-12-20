Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины ● В Крыму - 357 новых заражений за сутки ● В Крыму начал действовать апрет на корпоративы и праздники ● В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.
«По состоянию на утро 20 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. 30 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 8 лет до 91 года. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались шесть человек в возрасте от 62 до 88 лет», - сообщили в правительстве города.
С начала года в Севастополе зарегистрировано 5846 случаев COVID. Выздоровели 5439 человека, 196 умерло.
В стационарах остаются 163 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 185. На амбулаторном лечении – 51 человек. Под наблюдением находится 577 контактировавших с заболевшими.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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