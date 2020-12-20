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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

14:51 воскресенье, 20 декабря 2020
Севастополь
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

фото © Новости Крыма

За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

«По состоянию на утро 20 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. 30 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 8 лет  до 91 года. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались шесть человек в возрасте от 62 до 88 лет», - сообщили в правительстве города.

С начала года в Севастополе зарегистрировано 5846 случаев COVID. Выздоровели 5439 человека, 196 умерло.

В стационарах остаются 163 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 185. На амбулаторном лечении – 51 человек. Под наблюдением находится 577 контактировавших с заболевшими.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины. Крым приобрел 119 морозильных камер для обеспечения массовой вакцинации от коронавируса.

В Крыму - 357 новых заражений за сутки. За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

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Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 357 новых заражений за сутки

В Крыму - 357 новых заражений за сутки

За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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