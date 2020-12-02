Живые скелеты и трупы щенков обнаружили журналисты в приюте Севастополя

В Севастополе зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает в рамках государственного контракта.

Поводом для выезда в «собачий концлагерь» стали шокирующие фотографии содержащихся здесь животных, сообщает телеканал «НТС».

В первом же вольере волонтеров и журналистов встретили около десятка взрослых, истощенных собак. Голодные, замерзшие животные, прикованные цепями, по словам директора приюта, являются очень агрессивными, однако в реальности набрасываются они не на людей, а на привезенную кашу.

«Есть правила содержания животных в приютах. Они должны соблюдаться. Здесь они не соблюдаются. Бетонные полы, никаких настилов – хотя должны быть опилки, или сено или настил. Этого нет! Моется холодной водой. Температурный режим не соблюдается. Посмотрите, какой смрад даже сейчас», – прокомментировала состояние помещений для животных зоозащитница Татьяна Дмитричева.

Приехавший на место директор организации Руслан Керимов явно занервничал у одного из вольеров, где на первый взгляд находились умершие щенки. Молодой человек настаивал, что животные просто спят, но когда журналисты все-таки попали внутрь – тревожные опасения подтвердились. Из шести находящихся в клетке щенков – в живых остался только один.

«Эти десятки щенков были здоровыми. А потом они тут заболевают энтеритом, и их косит поголовно. С голоду они едят мертвых сородичей. На моих глазах это было и на глазах еще одного волонтера», – подчеркнула Татьяна Дмитричева.

сюжете отмечается, что на работу с бездомными животными в бюджете Севастополя на 2020 год выделено 22 миллиона рублей. В этом году тендер выиграла компания «Севастопольский центр права», предложив сумму почти в 16 тысяч рублей на одну собаку, включающих в себя «отлов, стерилизацию и содержание».

Комментируя увиденное журналистами и волонтерами в приюте на Монастырском шоссе, 30, его руководитель сказал, что некоторые «проблемы» действительно присутствуют.

«У нас отловлено 900 собак, на данный момент. В это число входят и взрослые собаки, и щенки. Потому что часто нас обвиняют, что мы забираем щенков в отлов и прочее. Мы не можем все сразу убирать. Часть вольеров убрана, часть вольеров не убрана. Процесс идет. Процесс идет постоянный», – заявил Руслан Керимов.

После выхода репортажа «НТС» вопрос содержания животных на заседании правительства региона поднял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«То, что я увидел в кадрах, которые сняли журналисты – это, мягко говоря, недопустимо. Мягко говоря. Условия соблюдения контракта <необходимо> проверить, если будут основания – я с такими подрядчиками работать не собираюсь», – подчеркнул глава города.

По словам главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, условиями государственного контракта предусмотрены содержание, питание, вакцинация и лечение животных. Данная ситуация будет рассмотрена сформированной комиссией.

Отметим, что серьезные вопросы к содержанию бездомных животных у журналистов и волонтеров возникали и ранее. Однако исполнитель контракта – юрист и руководитель Севастопольского центра права Андрей Гефтман – все опровергал, обвиняя зоозащитников во лжи.

«Хайп – он строится на лжи. На провокациях, на вот таких вот лжеобвинениях. Вот у меня все доказательства качества: все акты, все накладные у нас есть не просто в бумажном виде, они проходят по электронной системе Меркурий», – аргументировал свою позицию Гефтман.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подгоревшая еда чуть не стоила жизни жительнице Сак. В 01:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что произошло задымление в подъезде 5-ти этажного жилого дома, находящегося по ул. Кузнецова в г. Саки.

Россиянин ранил из пистолета жителя Евпатории. Сотрудники Росгвардии задержали в Евпатории 32-летнего мужчину, который в ходе драки в кафе выстрелил в местного жителя из травматического оружия.

В Керчи женщина на иномарке насмерть сбила пенсионера. Водитель иномарки насмерть сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе в Керчи, сообщает УГИБДД МВД по РК.

Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом. Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.