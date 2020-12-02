Происшествия
В Симферополе девушка на Mercedes разбила сразу три автомобиля
Поздно ночью 1 декабря в Симферополе девушка на дорогостоящем Mercedes E200 устроила ДТП, разбив не только свой, но и два чужих автомобиля.
Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным УГИБДД, девушка ехала по улице Киевской со стороны Куйбышевского кольца в сторону гостиницы «Москва». В районе дома №30 она врезалась в стоявший у обочины автомобиль Great Wall, после чего отлетела в ехавший в попутном направлении Chevrolet Lacetti. В результате ДТП пострадал водитель последнего автомобиля.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, накануне под Симферополем в районе селе Богдановка произошло столкновение трех автомобилей, в котором погиб один человек.
По данным ГИБДД водитель автомобиля Газель не пропустил на регулируемом перекрестке автомобиль Opel Vectra, тот от удара отлетел в автомобиль Skoda, после чего выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Погиб водитель последнего авто.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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