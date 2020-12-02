Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом ● Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки ● В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки
В Севастополе за сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки выявлена у 69 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 4 477.
За сутки скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе составило 126.
С начала пандемии выздоровели уже 4 000 человек, из них 104 – за последние 24 часа.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 299 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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