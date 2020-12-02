В Севастополе за сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса

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Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки выявлена у 69 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 4 477.

За сутки скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе составило 126.

С начала пандемии выздоровели уже 4 000 человек, из них 104 – за последние 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 299 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму врачи не приходят на дом даже к больным детям. Крымчане возмущены тем, что в поселках невозможно вызвать врача на дом.

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. За минувшие сутки на территории республики скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом. Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.

Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.