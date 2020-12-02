В Севастополе проходят одиночные пикеты в защиту Херсонеса

фото © www.culture.ru

Общественное движение «Возрождение Севастополя» инициировало одиночные пикеты в защиту Херсонеса и мыса Хрустального.

По словам сопредседателя движения Василия Федорина, там проводят несанкционированные работы, которые разрушают исторические территории.

«В одиночном пикете у Дома Москвы обозначаем тему защиты Херсонеса. Второй одиночный пикет проводится у Доски почета городской, где человек, стоящий в одиночном пикете, расскажет о том, что творится на мысе Хрустальном. Потому что там тоже вопреки воле севастопольцев проводятся работы строительные, не имея на то разрешения», – говорит Василий Федорин.

«Возрождение Севастополя» организует одиночные пикеты не в первый раз. Неравнодушные граждане написали обращение президенту.

«Будем добиваться от представителя Президента, чтобы наше обращение попало к Владимиру Владимировичу, и чтобы он отреагировал на требования севастопольцев», – утверждает сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя».

Оставить свою подпись в защиту исторических территорий можно в местах проведения пикетов. О них общественники сообщают в соцсетях.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристский форум «Открытый Крым» пройдет 10-11 декабря. Власти Крыма 10-11 декабря проведут в гибридном формате с участием представителей европейских и латиноамериканских стран, а также более 30 регионов России X туристский форум «Открытый Крым», который планировался 2-3 апреля и был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В Никитском ботсаду выбрали принцессу бала хризантем. На бале хризантем 2020 «Осенняя симфония», который проходит в ялтинском Никитском ботаническом саду с 1953 года, принцессой выбрали сорт «Незнакомка».

Какой сегодня праздник 2 декабря. Сегодня, 2 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму мужчина запугивал жену косой. В отношении жителя Красноперекопского района, подозреваемого в угрозе убийством, возбуждено уголовное дело.