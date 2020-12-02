В Севастополе по неизвестной причине после локдауна выросли доходы населения

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Севастополь вошел в десятку регионов России, где номинальные доходы населения выросли после весеннего локдауна.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сообщается, что на динамику доходов в III квартале 2020 года повлияли не только выход людей на работу после карантинного периода, но и повышенные коронавирусные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. Кроме того, большую роль сыграл сезонный фактор, что особенно применимо к Севастополю.

Севастополь оказался на 9 месте в этом рейтинге регионов. По сравнению с предыдущим кварталом, за июль-сентябрь 2020 года номинальные среднедушевые доходы местных жителей увеличились на 17,1%, до 32,9 тысяч рублей в месяц.

На первом месте по этому показателю находится Краснодарский край, там доходы увеличились сразу на 51,6%, до 42,2 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Дагестан (рост на 30,6%, до 29,3 тысяч рублей на человека), на третьем – Кабардино-Балкария (рост на 25,3%, до 22,1 тысяч рублей). Республика Крым не вошла в десятку лидеров.

Однако, по подсчетам экспертов, по итогам года на прирост доходов в стране в целом рассчитывать не стоит. Ожидания от IV квартала пока не слишком оптимистичные. Причиной тому – новые коронавирусные ограничения, которые вводятся сейчас во многих регионах страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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