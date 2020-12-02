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Происшествия

В Севастополе двухлетний ребенок попал в ДТП по дороге в больницу

В Севастополе в ДТП попал автомобиль, в котором находился двухлетний ребенок с приступом удушья. Родители везли его в больницу, но по пути произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, мальчика удалось спасти. Его довезли до больницы в автомобиле ДПС.

«Старший лейтенант полиции Александр Трясунов и старший лейтенант полиции Иван Лебейко на своем маршруте патрулирования увидели, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Они приняли решение пересадить мать с мальчиком в патрульный автомобиль и доставили их в детскую городскую больницу», - сообщили в УМВД.

В больнице мальчику оказали помощь, сейчас, по данным ведомства, его жизни ничего не угрожает.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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