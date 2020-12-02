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Общество

В Севастополе дети ходят в школу по летному полю

В Севастополе дети ходят в школу по летному полю

фото © пресс-служба Заксобрания Севастополя

Жители нескольких садоводческих товариществ, расположенных в районе Фиолента, обратились в заксобрание с просьбой решить, наконец, вопрос со строительством подъездной дороги к их домам.

По их словам, эту проблему они поднимают не первый год.

От отсутствия дороги страдают жители СТ Ветерок, Юбилейный, Таврия, Кипарис, Троллейбусник, Скиф, Интеграл, Огонек, Икар-2. Об этой проблеме ForPost уже рассказывал в сентябре этого года.

От остановки, до которой взрослым и детям надо дойти по дороге на работу или в школу, их отделяет… действующее летное поле ДОСААФ в Юхариной балке.

По словам главы комитета по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова, ежедневно преодолевать необычное препятствие вынуждены 300 школьников. А в общей сложности в товариществах постоянно живут более полутора тысяч человек.

«Из-за отсутствия подъездной дороги невозможно организовать автобусное сообщение. Чтобы добраться до общественного транспорта, людям приходится пересекать действующее летное поле», – уточнил Камзолов.

Депутат пообещал, что будет добиваться от исполнительной власти решения проблемы. Она, кстати, не единственная: в частности, из-за того, что СТ стали местом постоянного обитания тысяч людей, и из-за изношенности электрических сетей на Фиоленте происходят отключения электроэнергии.

В тексте использованы материалы: Форпост

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