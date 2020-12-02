В Никитском ботсаду выбрали принцессу бала хризантем

На бале хризантем 2020 «Осенняя симфония», который проходит в ялтинском Никитском ботаническом саду с 1953 года, принцессой выбрали сорт «Незнакомка».

Об этом сообщает пресс-служба ботсада.

«Первыми в борьбу за звание самой-самой вступили мелкоцветковые хризантемы, представленные нынче 320-ю сортообразцами. В их числе были показаны шесть новых сортов-интродуцентов и 36 гибридных форм – новинок селекции сада. С большим отрывом от своих соперниц за титул принцессы 2020 вперед вырвались гибридные формы мелкоцветковых хризантем «Незнакомка» и «Крымская осень», – говорится в сообщении.

Королеву бала хризантем выберут 7 декабря. По данным пресс-службы, всего за звание королевы борются 180 сортов и форм крупноцветковых хризантем, включая восемь сортов-новинок иностранной селекции и 15 новых гибридных форм селекции сада.

«Всего на выставке экспонировалось 500 сортов и форм хризантемы садовой, что явилось очередным рекордом Никитского ботанического сада», – отметили в ботсаду.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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