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Власть

В Крыму врачи не приходят на дом даже к больным детям

08:57 среда, 2 декабря 2020
В Крыму врачи не приходят на дом даже к больным детям

фото © Новости Крыма

Крымчане возмущены тем, что в поселках невозможно вызвать врача на дом.

Жительница Феодосии пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову, что ее дети не могут дождаться медицинской помощи:

«Дома двое больных детей. Звоним в регистратуру. Ответ: «Везите детей в город, даже с температурой». Как так? А где же вызов врача на дом? Как сейчас можно сесть в маршрутку и ехать с больными детьми? Час дороги, потом полдня, а то и больше в поликлинике? Феодосия, Приморский. Помогите детям, у детей нет врача .Минздрав недавно отвечал, что временно врача выделили, и он приезжает к больным деткам. Так где тот врач?!» – написала женщина на страницах Аксенова в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Новый день

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