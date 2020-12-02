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Коронавирус в Крыму

В Крыму разрешат проводить медосмотры

14:39 среда, 2 декабря 2020
В Крыму разрешат проводить медосмотры

фото © Новости Крыма

Диспансеризацию взрослого населения и медосмотры возобновят в районах Крыма, где сложилась наиболее благоприятная обстановка с новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Поправки внесены в пункт 23 указа, которым ранее ограничивалось проведение диспасеризации для всех, однако были предусмотрены исключения.

« профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в муниципальных образованиях с наиболее благоприятной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - говорится в тексте документа.

Также указом предусмотрена транспортировка в медучреждения людей старше 65 лет. «С целью минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией осуществлять доставку в медицинские организации и обратно лиц старше трудоспособного возраста и больных с хроническими заболеваниями, проживающих в сельской местности и отдаленных районах, на автотранспорте, закупленном Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках национального проекта «Демография», - сказано в поправках к указу.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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