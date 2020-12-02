Власть
В Крыму подняли тарифы на автобусные перевозки
фото © Крым.реалии
С 1 декабря крымские перевозчики подняли цены на проезд почти на 14%.
В частности, возросли тарифы на некоторых маршрутах, которые отправляются от симферопольской автостанции «Западная».
В справочной автостанции уточнили, что подорожал проезд до поселка Научное, села Дубровка и в другие населенные пункты. Теперь стоимость проезда из Симферополя до Научного стоит 33 рубля вместо 29.
О повышении тарифов пассажиров также информируют объявления в автобусах.
На официальных сайтах Министерства транспорта Крыма, а также подведомственного предприятия «Крымавтотранс» информация об изменениях в тарифах на пассажирские перевозки пока отсутствует.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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