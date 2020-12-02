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Власть

В Крыму подняли тарифы на автобусные перевозки

07:18 среда, 2 декабря 2020
В Крыму подняли тарифы на автобусные перевозки

фото © Крым.реалии

С 1 декабря крымские перевозчики подняли цены на проезд почти на 14%.

В частности, возросли тарифы на некоторых маршрутах, которые отправляются от симферопольской автостанции «Западная».

В справочной автостанции уточнили, что подорожал проезд до поселка Научное, села Дубровка и в другие населенные пункты. Теперь стоимость проезда из Симферополя до Научного стоит 33 рубля вместо 29.

О повышении тарифов пассажиров также информируют объявления в автобусах.

На официальных сайтах Министерства транспорта Крыма, а также подведомственного предприятия «Крымавтотранс» информация об изменениях в тарифах на пассажирские перевозки пока отсутствует.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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