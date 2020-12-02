В Крыму отказались предоставить статус ветерана столетней крымчанке

Сотрудники крымского министерства труда и соцзащиты отказывались предоставить статус ветерана Второй мировой войны 100-летней жительнице Черноморского района.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что 100-летняя местная жительница в годы войны работала в колхозе им. Калинина Сакского района Крымской области. Однако должностные лица регионального министерства труда и социальной защиты Республики Крым отказали пенсионерке в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны и выдаче удостоверения в связи с разночтениями в документах, удостоверяющих личность, и архивной справке о ее трудовой деятельности», – говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием установить факт ее работы в годы войны на благо Родины. Суд требования удовлетворил.

Права женщины восстановлены, она получила удостоверение и выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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