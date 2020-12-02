Происшествия
В Феодосии женщина случайно заперла в квартире младенца
В Феодосии женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался годовалый ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, звонки с просьбой помочь открыть запертую дверь поступают спасателям достаточно часто.
Причины подобных происшествий самые разные — сквозняк в квартире, действия детей и элементарная человеческая забывчивость.
Так, например, вчера в 17.10 поступило сообщение о том, что по улице Симферопольское шоссе, ГО Феодосия, женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался маленький ребенок.
Министр сообщил, что к указанному в сообщении адресу немедленно выехала дежурная смена спасателей Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 6-ти человек.
— По прибытии спасатели выяснили, что захлопнулась дверь на третьем этаже. В комнате находится годовалый ребенок. С помощью трехколенной лестницы и использования шанцевого инструмента спасатели открыли окно, попали в квартиру, где в одной из комнат обнаружили ребенка, после чего передали его матери. В медицинской помощи ребенок, к счастью, не нуждался, — рассказал Сергей Шахов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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