В Феодосии женщина случайно заперла в квартире младенца

В Феодосии женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался годовалый ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, звонки с просьбой помочь открыть запертую дверь поступают спасателям достаточно часто.

Причины подобных происшествий самые разные — сквозняк в квартире, действия детей и элементарная человеческая забывчивость.

Так, например, вчера в 17.10 поступило сообщение о том, что по улице Симферопольское шоссе, ГО Феодосия, женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался маленький ребенок.

Министр сообщил, что к указанному в сообщении адресу немедленно выехала дежурная смена спасателей Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 6-ти человек.

— По прибытии спасатели выяснили, что захлопнулась дверь на третьем этаже. В комнате находится годовалый ребенок. С помощью трехколенной лестницы и использования шанцевого инструмента спасатели открыли окно, попали в квартиру, где в одной из комнат обнаружили ребенка, после чего передали его матери. В медицинской помощи ребенок, к счастью, не нуждался, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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