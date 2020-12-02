Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +5
море +13

Происшествия

В Феодосии женщина случайно заперла в квартире младенца

В Феодосии женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался годовалый ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, звонки с просьбой помочь открыть запертую дверь поступают спасателям достаточно часто.

Причины подобных происшествий самые разные — сквозняк в квартире, действия детей и элементарная человеческая забывчивость.

Так, например, вчера в 17.10 поступило сообщение о том, что по улице Симферопольское шоссе, ГО Феодосия, женщина по неосторожности захлопнула входную дверь, в комнате остался маленький ребенок.

Министр сообщил, что к указанному в сообщении адресу немедленно выехала дежурная смена спасателей Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 6-ти человек.

— По прибытии спасатели выяснили, что захлопнулась дверь на третьем этаже. В комнате находится годовалый ребенок.  С помощью трехколенной лестницы и использования шанцевого инструмента спасатели открыли окно, попали в квартиру, где в одной из комнат обнаружили ребенка, после чего передали его матери. В медицинской помощи ребенок, к счастью, не нуждался, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе двухлетний ребенок попал в ДТП по дороге в больницу. В Севастополе в ДТП попал автомобиль, в котором находился двухлетний ребенок с приступом удушья. Родители везли его в больницу, но по пути произошла авария.

Живые скелеты и трупы щенков обнаружили журналисты в приюте Севастополя. В Севастополе зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает в рамках государственного контракта.

В Симферополе девушка на Mercedes разбила сразу три автомобиля. Поздно ночью 1 декабря в Симферополе девушка на дорогостоящем Mercedes E200 устроила ДТП, разбив не только свой, но и два чужих автомобиля.

Подгоревшая еда чуть не стоила жизни жительнице Сак. В 01:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что произошло задымление в подъезде 5-ти этажного жилого дома, находящегося по ул. Кузнецова в г. Саки.

Общество
В Севастополе проходят одиночные пикеты в защиту Херсонеса

В Севастополе проходят одиночные пикеты в защиту Херсонеса

Общественное движение «Возрождение Севастополя» инициировало одиночные пикеты в защиту Херсонеса и мыса Хрустального.

Власть
Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах

Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах

В середине ноября в Крыму стартовало производство гробов из картона. Как утверждают изготовители, такие изделия наносят меньший вред окружающей среде, быстро сгорают в камере крематория и дешевле обычных.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса

В Севастополе за сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса

Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки выявлена у 69 человек.

Водный кризис
МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму

МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму

В воде из-под крана могут содержаться крайне опасные соединения.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации