В Алуште задержали мошенницу, которая обманывала мужчин

Сотрудники уголовного розыска МВД Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимую местную жительницу, подозреваемая в мошенничествах.

Установлено, что женщина на набережной Алушты распивала спиртные напитки с новым знакомым. Мужчина достал 5-тысячную купюру, чтобы пойти в магазин. Но его новая приятельница предложила сделать это за него. Ничего не заподозривший гражданин передал женщине 5 тысяч рублей, с которыми злоумышленница скрылась.

Похожую схему подозреваемая использовала и с другим потерпевшим. Обманным путем злоумышленница завладела чужим мобильным телефоном и деньгами.

Следственным отделом МВД Алушты возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает МВД Крыма.

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