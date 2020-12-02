Туристский форум «Открытый Крым» пройдет 10-11 декабря

Власти Крыма 10-11 декабря проведут в гибридном формате с участием представителей европейских и латиноамериканских стран, а также более 30 регионов России X туристский форум «Открытый Крым», который планировался 2-3 апреля и был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Минтуризма республики.

«Онлайн-формат, как один из вариантов соблюдения требований Роспотребнадзора для проведения мероприятий, позволил расширить аудиторию форума. Свои успешные практики реализации инвестиционных проектов и конкретные предложения в сфере туризма на примере мирового опыта представят эксперты из Италии, Бразилии, Сербии», - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли. «География участников включает города более чем из 30 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край, Татарстан и Абхазия - традиционные туристические направления россиян. А также Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград и Кострома», - говорится в сообщении.

Форум ранее проводился дважды в год и собирал более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти. «Онлайн-регистрация идет очень активно, что подтверждает актуальность форума и его значимость для профессионального туристического сообщества России. Крым, как один из лидеров внутреннего туризма, выступает координатором и на мероприятии мы подведем итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития. А также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной национальным проектом по туризму», - отметил Волченко.

IX Туристский форум «Открытый Крым» проходит в Симферополе 29 и 30 октября и собрал более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации. Представители отрасли подвели итоги высокого курортного сезона на юге России.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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