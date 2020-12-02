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Происшествия

Сотрудники ГИБДД Севастополя помогли задыхающемуся ребенку

Инспекторы ДПС помогли экстренно доставить в больницу двухлетнего мальчика, которому была необходима срочная медицинская помощь.

Старший лейтенант полиции Александр Трясунов и старший лейтенант полиции Иван Лебейко на своем маршруте патрулирования увидели, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Подъехав к месту аварии, автоинспекторы выяснили, что в одном из автомобилей находится ребенок с приступами удушья, которого родители везли в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение пересадить мать с мальчиком в патрульный автомобиль и доставили их в детскую городскую больницу.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, мальчику вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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