Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки

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50 тысяч кубометров воды в стуки будет получать Севастополь после ввода в строй водопровода, которым занимается Минобороны РФ.

В текущем году город, как и весь Крым, столкнулся с дефицитом воды. Перед выборами тогда еще врио губернатора Михаил Развожаев представил президенту проект переброски воды из реки Коккозки, забракованный еще при прежнем губернаторе Овсянникове – этот вариант ставит под угрозу вымирания Бельбекскую долину. Отказались от него и на этот раз, но уже после выборов. И, поскольку деньги на решение проблемы были выделены из федерального бюджета, уже губернатор Развожаев в срочном порядке представил новый проект – перекачки воды из реки Бельбек и Кадыковского карьера.

Напомним, Севастополю необходимо около 130 тысяч кубометров воды в сутки.

По информации Минобороны, на реке Бельбек построят водоочистные сооружения с водопроводными насосными станциями, а также ковшовый водозабор на 150 тысяч кубических метров.

«После сложной многоступенчатой комплексной очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс кубометров воды в сутки», – пояснили в ведомстве.

Одновременно работы ведутся работы по переброске в Чернореченское водохранилище воды – для этого необходимо построить водовод протяженностью 10,5 км.

На карьере собираются установить мощную плавучую насосную станцию, с ее помощью 20 тыс кубов воды в сутки будут подниматься на высоту 105 м, далее вода пойдет по трубам в русло реки Черной, а оттуда – в водохранилище.

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