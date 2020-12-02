Происшествия
Россиянин ранил из пистолета жителя Евпатории
Сотрудники Росгвардии задержали в Евпатории 32-летнего мужчину, который в ходе драки в кафе выстрелил в местного жителя из травматического оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Накануне ночью в одном из охраняемых магазинов круглосуточной торговли сработала кнопка тревожного вызова. Работница магазина указала прибывшим росгвардейцам на мужчину, который, держась за живот, сидел у входа. Гражданин пояснил правоохранителям, что в расположенном по соседству с магазином ночном увеселительном заведении у него произошел конфликт с другим посетителем, в ходе которого он был ранен пулей из травматического пистолета», – говорится в сообщении.
У потерпевшего выявлено проникающее ранение брюшной полости, а стрелявший скрылся. Вскоре подозреваемого задержали, им оказался 32-летний житель Ростовской области.
Сотрудники изъяли у задержанного травматический пистолет. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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