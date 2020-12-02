Россиянин, который заказал в Крым вертолет с едой из McDonald’s, объяснил свой поступок

фото © pdmnews.ru

Россиянин, заказавший в Крым вертолет ради еды из McDonald’s, объяснил свой поступок.

Видео с рассказом туриста публикует Telegram-канал «Комсомольская правда: КП.ru».

Мужчина пояснил, что он отдыхал со своей девушкой в Алуште, и в какой-то момент паре захотелось «нормальной московской еды». «А поскольку в Крыму нет McDonald’s, то решили взять вертолет и слетать в Краснодар. Закупились, остались довольны и уже в тот же день ближе к вечеру вернулись в отель», — рассказал он.

Как сообщили журналистам источники в сфере авиаперевозок, перелет из Крыма в Краснодар и обратно обошелся мужчине в 200 тысяч рублей. А сам заказ, состоявший из 20 позиций меню, стоил порядка четырех тысяч рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания на курорт заняла около двух часов.

Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в 2014 году. Всем сотрудникам, работавшим в них, предложили перевестись в любое другое заведение сети на материковой Украине.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Никитском ботсаду выбрали принцессу бала хризантем. На бале хризантем 2020 «Осенняя симфония», который проходит в ялтинском Никитском ботаническом саду с 1953 года, принцессой выбрали сорт «Незнакомка».

Какой сегодня праздник 2 декабря. Сегодня, 2 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму мужчина запугивал жену косой. В отношении жителя Красноперекопского района, подозреваемого в угрозе убийством, возбуждено уголовное дело.

Чиновники Севастополя совершили ночной вояж по клубам, кальянным и пивным. Ранее губернатор заявил о расцвете подпольного бизнеса на фоне коронавирусных ограничений.