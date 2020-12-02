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Происшествия

Подгоревшая еда чуть не стоила жизни жительнице Сак

В 01:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что произошло задымление в подъезде 5-ти этажного жилого дома, находящегося по ул. Кузнецова в г. Саки.

На место оперативно были направлены силы и средства 24 ПСЧ (г. Саки). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. 

По прибытию на место, в ходе разведки, было установлено, что в одной из квартир произошло пригорание пищи на кухонной плите, а на лестничной площадке при входе в квартиру была обнаружена хозяйка с признаками отравления угарным газом.

Женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлена в терапевтическое отделение Сакской районной больницы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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