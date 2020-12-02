Под Феодосией хотят застроить дикий берег Тихой бухты

фото © РИА Новости Крым. Галина Оленева

В феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, начались работы по разметке участка под новое строительство.

Первыми тревогу забили общественники, которые поделились соответствующими фотографиями в соцсетях.

«Очередная гостиница изуродует дикое побережье! Готовятся к застройке уникальные природные ландшафты. Сразу возле первого мыса, по берегу, в сторону Тихой бухты начали работы по установке межевых знаков, забивают колья. Перекрывают тропу в Тихую бухту. Вокруг участка везде зоны с особым условием использования: земли особо-охраняемой природной территории либо ее охранные зоны»,- написал на своей странице в Facebook общественник Борис Яремко.

В Администрации Феодосии немедленно отреагировали на публикацию, разместив на официальном сайте города сообщение о вручении представителю собственника предостережения о недопущении нарушения земельного и градостроительного законодательства:

«В настоящее время администрацией города проводится анализ предоставленных представителем собственника документов на земельные участки, право собственности на которые возникло до 2011 года, а также материалов, имеющихся в распоряжении администрации. По результатам проведенного анализа документов будут приняты меры в рамках действующего законодательства, в том числе в судебном порядке», - сообщили в администрации.

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости, нынешним собственником земельного участка, расположенного в Орджоникидзе, в районе СТ «Волна-2», является некий Александр Владимирович Прогнимак, который зарегистрировал права на эту землю в сентябре текущего года. Впервые кадастровый номер участку площадью в 3 тыс. квадратов был присвоен в июне 2011 года. Вид разрешенного использования – «Гостиничное обслуживание и общественное питание».

Кадастровая стоимость была определена в 2016 году и равняется 17,3 млн. рублей. По данным Выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, Прогнимак приобрел эту землю у Виталия Петровича Букшия, который владел ею с марта 2016. Имена предыдущих собственников в выписке не значатся.

«Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков отсутствуют», - сказано также в выписке из ЕГРН.

Тем не менее, на кадастровой карте видно, что участок соседствует с землями особо охраняемых территорий и объектов, к тому же он расположен в нескольких метрах от уреза воды.

«Нам поступил депутатский запрос по данному факту, мы выехали на место. Согласно координатам, которые мы там увидели, участок не попадает в границы Тихой бухты, а охранная зона для ландшафтно-рекреационных парков не предусматривается.

Касательно расположения участка вблизи моря: в соответствии с водоохранным законодательством, проектирование, строительство и эксплуатация хозяйственных и иных объектов допускается. Другой вопрос, что они должны оборудовать ливневки и канализацию. Остальное лежит вне нашей компетенции», - прокомментировали ситуацию в управлении экологического надзора Восточно-Крымского региона Минэкологии РК.

При этом специалисты надзорного органа в беседе с корреспондентом отмечают, что в этом месте наблюдаются существенные эрозийные процессы: «Там надо очень сильно укреплять склон, чтоб ничего не произошло и никого не убило».

Практически аналогичную позицию выражают специалисты Карадагского природного заповедника:

«Там на берегу нельзя строить. Во-первых, это место дикое, уникальное, с прекрасными пейзажами, которые нельзя портить застройкой. Во-вторых, там очень трудное место для строительства: каменистые склоны. Это значит, нужно как-то организовывать подъезды, укрепить берег. Это все принесет дополнительный ущерб природе! Мы обязательно также совершим выезд на место и изучим ситуацию», - пообещала научный сотрудник Карадагского заповедника Людмила Миронова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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