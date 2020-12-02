Осенний трафик по Крымскому мосту превысил миллион автомобилей

Осенью этого года по Крымскому мосту проехали более 1,2 миллиона автомобилей.

Это на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«Преобладало краснодарское направление: из Крыма выехало свыше 635 тысяч автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев. Снижение обусловлено завершением курортного сезона», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, суточный рекорд трафика был зафиксирован 6 сентября. В этот день по транспортному переходу в обоих направлениях проехали почти 27 тысяч автомобилей.

С момента открытия движения в общей сложности мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 12 млн автомобилистов, все это время движение осуществлялось в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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