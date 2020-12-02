Власть
Осенний трафик по Крымскому мосту превысил миллион автомобилей
Осенью этого года по Крымскому мосту проехали более 1,2 миллиона автомобилей.
Это на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».
«Преобладало краснодарское направление: из Крыма выехало свыше 635 тысяч автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев. Снижение обусловлено завершением курортного сезона», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, суточный рекорд трафика был зафиксирован 6 сентября. В этот день по транспортному переходу в обоих направлениях проехали почти 27 тысяч автомобилей.
С момента открытия движения в общей сложности мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 12 млн автомобилистов, все это время движение осуществлялось в штатном режиме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
220 новых автобусов уже поступили в Крым. В Республику Крым поступили 220 новых автобусов. В Симферополе 6 современных машин с 1 декабря будут курсировать по маршруту 12-Б (ул. Красноармейская – ул. Крымская).
В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права. Теоретическая часть экзаменов на водительские права не требует доработки. Нужны изменения в практическую часть.
В Севастополе появились необычные пешеходные переходы. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей.
В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах. В Крыму с 1 декабря до марта 2021 года будет вводится временное ограничение движения автомобилей на дорогах, если ухудшатся погодные условия.
«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски
В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил профилактики коронавируса, в этой связи власти республики намерены усилить муниципальный контроль за соблюдением режима в ряде регионов.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом
Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.
В Крыму исчезает ледниковое Изумрудное озеро
Главная достопримечательность урочища Панагия в Крыму — озеро с одноименным названием превращается в неприглядную лужу.
вчера
Сможет ли Крым напиться опресненной водой?
22 часа назад
Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки
50 тысяч кубометров воды в стуки будет получать Севастополь после ввода в строй водопровода, которым занимается Минобороны РФ.