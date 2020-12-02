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Общество

Обитающую в Крыму ушастую летучую мышь неожиданно нашли в Воронеже

10:37 среда, 2 декабря 2020
Обитающую в Крыму ушастую летучую мышь неожиданно нашли в Воронеже

фото © Википедия

Сенсационную находку сделали воронежские зоозащитники. В центре столицы Черноземья найден серый ушан – это нехарактерный для региона вид летучей мыши.

Здесь он, по крайней мере, ранее не встречался. В центре охраны животных «Наша природа», куда пойманного зверька принесли, рассказали, что обитают такие мыши существенно южнее.

В пределах Черноземья обитает только бурый ушан. А серые ушаны водятся, например, в Крыму, на юге и западе Украины. Широко распространен этот вид и на юге Европы - от Испании до Великобритании и Балкан.

Зоозащитники выдвинули несколько версий появления редкого зверька в Воронеже. По одной из версий его могли случайно завезли из теплых регионов, по другой - он сам вполне мог мигрировать из-за потепления. Зимой ведь прошлой холодов почти и не было, а серый ушан относится к синантропным видам, которые легко приспосабливаются к жизни на новых антропогенных территориях.

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