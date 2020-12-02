Общество
Муфтият Крыма получил в собственность святыню «Салгир-баба»
фото © Новости Крыма
Территория «Азиз Салгир-баба» передана в собственность Муфтията Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополя.
«Это пример слаженной и эффективной работы Духовного управления мусульман Крыма и администрации города. Законное решение принято, теперь перед нами очередной путь, путь восстановления и благоустройства «Азиза Салгир-баба», - заявил муфтий Крыма Эмирали Аблаев, выразив благодарность за содействии главу республики Сергея Аксенова и главу города Елены Проценко.
«Азиза Салгир-баба» известен как святое место с XVII века. По преданию, Салгир-баба являлся религиозным мыслителем и аскетом, благочестивым и праведным человеком, который уединялся для молитв в дубовой роще на берегу Салгира. К нему за молитвой и исцелением часто обращались женщины, долго не имевшие детей, которых Салгир-баба лечил молитвами и целебной водой из источника.
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