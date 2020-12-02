МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму

фото © Новости Крыма

В воде из-под крана могут содержаться крайне опасные соединения.

В Крыму возможны происшествия, связанные с использованием некачественной воды, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В институте отмечают, что к ситуации с дефицитом воды в республике добавляются риски использования некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в городах Симферополь, Феодосия, Евпатория и Ялта.

«Рекомендуется заинтересованным органам исполнительной власти субъекта во взаимодействии с органами местного самоуправления в сложившихся условиях усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды в Республике Крым», — сообщил начальник института Сергей Диденко.

Сероводород, железо и фенол

Теоретически, если вода не пройдет достаточную проверку, то она может нанести существенный ущерб здоровью, сообщил ForPost доктор химических наук, профессор кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Алексей Гусев.

«Первый вариант — это сугубо биологический момент. Не всегда вода, которая попадает к нам в дома, проходит очистку и проверку. В основном это касается сельской местности, где часто бурят скважины. В них могут проникнуть патогенные микробы», — отметил ученый.

Недостаточно проверенная вода также может содержать соединения сероводорода и железа. Эти химические элементы могут привести к отравлению организма и аллергическим реакциям, добавил наш собеседник.

Однако основным риском ученый назвал не внешнюю среду, а изношенность системы водоснабжения.

«Часто старые трубы являются причиной попадания железа и прочих малоприятных примесей в питьевую воду», — сказал химик.

Вместе с тем довольно часто жители Крыма отмечают резкий запах хлора от воды из-под крана, что естественно вызывает беспокойство. По мнению Алексея Гусева, само по себе хлорирование воды не несет угрозы. Но если в воде содержится фенол, реакция с хлором может стать фатальной.

«Проблема во взаимодействии хлора с фенолом, которые превращаются в диоксины. Но это уже крайний и маловероятный случай», — поспешил успокоить эксперт.

Напомним, по официальной версии, именно диоксином был отравлен экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, на полуострове остро стоит водный вопрос. К началу лета 2020 года крымские водохранилища оставались практически без воды, так как продуктивных дождей не было с лета прошлого года. И источники продолжают иссякать.

Москва разработала 14 мер по избавлению Крыма от дефицита воды. Местные власти в основном уповают на постройку опреснителей морской воды. Тем временем вода в дома симферопольцев и жителей других городов и районов Крыма подается по графику четыре часа в день, а качество ее оставляет желать лучшего.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму исчезает ледниковое Изумрудное озеро. Главная достопримечательность урочища Панагия в Крыму — озеро с одноименным названием превращается в неприглядную лужу.

Сейсмологи Крыма решили, что смогут предсказать землетрясение за несколько дней. Внезапное появление в пещерах Крыма радиоактивного газа должно помочь ученым предсказывать грядущее землетрясение.

Крым облюбовали экзотические птицы. Утки-мандаринки поселились на озере в симферопольском парке Гагарина. Яркие водоплавающие уже стали героями фотосессий жителей и гостей столицы Крыма.

«Бухта мечты» вновь заливает Ласпи фекалиями. Сброс нечистот в акваторию бухты Ласпи под Севастополем зафиксировали местные жители.