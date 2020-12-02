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Общество

Крымчане стали чаще кремировать умерших родственников

16:11 среда, 2 декабря 2020

Спрос на услуги крематория в Крыму за два года вырос в четыре раза.

Об этом сообщил владелец крымского крематория Михаил Ремез.

«Окончательные итоги мы подведем весной, но на данный момент можно назвать относительные цифры, сравнивая аналогичный период 2019 года. Если оперировать этими данными, то могу сказать, что спрос на услуги крематория увеличился», - рассказал он.

Однако Ремез не спешит связывать этот факт с эпидемиологической обстановкой на полуострове. Это, по его словам, зависит от срока существования крематория.

«Чем больше людей узнает об этой услуге, тем лучше развивается этот путь погребения. В августе 2018 года мы зафиксировали 80 погребений. За ноябрь провели уже 320 похорон», - сказал собеседник агентства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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