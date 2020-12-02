Власть
Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей
фото © Новости Крыма
В 2021 году среднемесячная заработная плата в Крыму вырастет до 36 тыс. 400 рублей.
Это на заседании Совета министров Крыма пообещал министр экономического развития Республики Дмитрий Шеряко.
— Ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата возрастет в Республике в 2021 году до 36 тыс. 400 рублей. В 2022 – до 38 тыс. 700 рублей. В 2023 году – до 41 тысячи 700 рублей, — сообщил он.
Дмитрий Шеряко добавил, что рост валового регионального продукта прогнозируется в 2021 году на 2,6%, в 2022 – 2023 годах – 2,7% и 2,5% соответственно.
— Рост будет обеспечен за счет реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Крым, роста плановых отраслей экономики, развития агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и рекреационного сектора, строительства, транспорта, развития экспортно-ориентированных предприятий, реализации приоритетных инвестиционных проектов, инфраструктурных объектов, в том числе в рамках Федеральной целевой программы, — отметил министр экономического развития Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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