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Власть

Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей

12:08 среда, 2 декабря 2020
Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей

фото © Новости Крыма

В 2021 году среднемесячная заработная плата в Крыму вырастет до 36 тыс. 400 рублей.

Это на заседании Совета министров Крыма пообещал министр экономического развития Республики Дмитрий Шеряко.

— Ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата возрастет в Республике в 2021 году до 36 тыс. 400 рублей. В 2022 – до 38 тыс. 700 рублей. В 2023 году – до 41 тысячи 700 рублей, — сообщил он.

Дмитрий Шеряко добавил, что рост валового регионального продукта прогнозируется в 2021 году на 2,6%, в 2022 – 2023 годах – 2,7% и 2,5% соответственно.

— Рост будет обеспечен за счет реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Крым, роста плановых отраслей экономики, развития агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и рекреационного сектора, строительства, транспорта, развития экспортно-ориентированных предприятий, реализации приоритетных инвестиционных проектов, инфраструктурных объектов, в том числе в рамках Федеральной целевой программы, — отметил министр экономического развития Республики Крым.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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