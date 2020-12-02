Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 1 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 293 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19. В правительстве Севастополя сообщают, что запустили региональный колл-центр с единым номером, по которому будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.