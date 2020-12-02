Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +9
море +13

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки

08:19 среда, 2 декабря 2020
Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки

фото © strana.ua

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 1 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 293 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки. В Севастополе 62 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки.

Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса. В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.

В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19. В правительстве Севастополя сообщают, что запустили региональный колл-центр с единым номером, по которому будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил профилактики коронавируса, в этой связи власти республики намерены усилить муниципальный контроль за соблюдением режима в ряде регионов.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.

Водный кризис
Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки

Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки

50 тысяч кубометров воды в стуки будет получать Севастополь после ввода в строй водопровода, которым занимается Минобороны РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации