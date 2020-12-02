Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки ● Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса ● В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19 ● Когда закончится пандемия COVID-19 - прогноз главы «Вектора»
Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки
фото © strana.ua
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 1 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 293 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки. В Севастополе 62 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки.
Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса. В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.
В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19. В правительстве Севастополя сообщают, что запустили региональный колл-центр с единым номером, по которому будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.
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