Капремонт Детского Мойнакского парка в Евпатории обещают выполнить в срок

Власти Евпатории обещают в срок завершить работы по реконструкции части Детского Мойнакского парка, несмотря на то, что новые фонари привезут только во второй половине декабря.

Об этом рассказал глава городской администрации Евпатории Роман Тихончук.

«Просто фонари приедут чуть позже – к 15-20 числам декабря, – рассказал он. – Работы идут полным ходом: по ночам асфальтируем, поэтому все сделаем вовремя. В этом году объекты сдадим».

Единственным подрядчиком по контракту на выполнение капитального ремонта Детского парка в Евпатории была определена Симферопольская компания «Ниссал». Цена контракта составила 57,7 млн рублей. Однако речь шла о реконструкции не всего парка, а его центральной аллеи и входной группы.

Ранее также стало известно, что администрация Евпатории передала в республиканскую собственность земельный участок и остатки заброшенной грязелечебницы «Мойнаки». В будущем на этой территории планируется построить уникальный медицинский реабилитационный центр для детей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Ничего не помогает»: в Крыму продолжают мелеть реки и озера. Из-за засушливой погоды в ноябре продолжилось обмеление рек в Крыму и Севастополе и сокращение запасов в водохранилищах полуострова.

В Симферополе погасят «вечный огонь». Профилактические работы проведут на мемориале «Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата» в Симферополе.

Более сотни остановочных комплексов заменили в Симферополе с начала года. Власти Симферополя с начала года установили более сотни новых остановочных павильонов.

«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что от жителей Симферополя продолжают поступать жалобы на грязную воду из крана.