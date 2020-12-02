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Власть

Капремонт Детского Мойнакского парка в Евпатории обещают выполнить в срок

Власти Евпатории обещают в срок завершить работы по реконструкции части Детского Мойнакского парка, несмотря на то, что новые фонари привезут только во второй половине декабря.

Об этом рассказал глава городской администрации Евпатории Роман Тихончук.

«Просто фонари приедут чуть позже – к 15-20 числам декабря, – рассказал он. – Работы идут полным ходом: по ночам асфальтируем, поэтому все сделаем вовремя. В этом году объекты сдадим».

Единственным подрядчиком по контракту на выполнение капитального ремонта Детского парка в Евпатории была определена Симферопольская компания «Ниссал». Цена контракта составила 57,7 млн рублей. Однако речь шла о реконструкции не всего парка, а его центральной аллеи и входной группы.

Ранее также стало известно, что администрация Евпатории передала в республиканскую собственность земельный участок и остатки заброшенной грязелечебницы «Мойнаки». В будущем на этой территории планируется построить уникальный медицинский реабилитационный центр для детей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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