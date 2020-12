Какой сегодня праздник 2 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 2 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День банковского работника России

Фото esquire.ru

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника.

Но с датой этого праздника, как и с датой праздника другой финансовой специальности — бухгалтера (Днем бухгалтера), до сих пор нет окончательной ясности. Причина такой неопределенности в том, что День банковских работников в России не установлен официально, на государственном уровне.

Считается, что работать в банке не только выгодно, но и престижно. Но за внешним лоском и кажущейся простотой скрывается упорная и кропотливая работа, работа во внеурочные часы, работа, требующая полной отдачи, собранности, внимания.

Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»

Оригинал иконы не сохранился до наших дней, а в православных храмах представлены лишь списки. Однако по оставшимся копиям несложно представить, каким был оригинал. Икона представляла собой складень со створками: по центру – изображение Божией Матери с Младенцем, слева и справа – Иоанн Богослов и Иоанн Предтеча, снизу – Антоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный и Онуфрий Великий. На правой створке – образы Георгия Победоносца и Николая Чудотворца, на левой – Дмитрия Солунского и святителя Спиридона Тримифунтского.

Первое чудо, согласно преданию, произошло 19 ноября 1863 года в женском монастыре в честь Рождества Христова в городе Слободском. После молебна перед образом был исцелен от немоты 18-летний юноша. Весть о чуде распространилась быстро, и к образу началось настоящее паломничество. Многие страждущие богомольцы получили исцеление и утешение в своих печалях от святого образа в те дни.

Авдеев день (Авдей Радетель)

В этот день отмечается память святого Авдия - одного из двенадцати малых библейских пророков. Согласно преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Несмотря на царивший вокруг разврат, он вел благочестивую жизнь.

Также сегодня, 2 декабря, отмечают такие праздники:

- День 2D-художника

- Всемирный день компьютерной грамотности (World Computer Literacy Day)

- Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery)

- День памяти святого пророка Авдия

- День пушистой нежности

- День фортуны

- День прогулов (National Skip School Day) в США

- День дворняги (National Mutt Day) в США

- День оладьев (National Fritters Day) в США

- День шлепанцев (National Jandal Day) в Новой Зеландии

- День безопасной бритвы (Safety Razor Day) в США

- День независимости ОАЭ

- Национальный день в Лаосе

- День революционных вооруженных сил на Кубе

- День специального образования (Special Education Day) в США

Сегодня именины празднуют: Федор, Ефимия, Варлаам, Иларион, Неофит, Денис, Адриан, Фалалей, Иосаф, Анфим, Панхарий, Христофор, Акиндин, Дасий, Лиодор (Илиодор), Аза, Авдей, Авенир, Вивиана, Узий.

Что происходило 2 декабря в прошлые годы

1697 - Начало первого службы в новом кафедральном соборе святого (Лондон).

1804 - Провозглашение Наполеона Бонапарта первым императором Франции. Церемония провозглашения состоялась в соборе Нотр-Дам.

1805 - под Аустерлицем в Моравии Наполеон Бонапарт разгромил объединенную русско-австрийскую армию.

1816 - в Лондоне луддиты (борцы со станками) устроили массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях.

1823 - в послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро провозгласил «доктрину Монро»принцип политического невмешательства европейских государств в дела Американского континента.

1848 - 53-летний австрийский император Фердинанд I был вынужден отречься от престола в пользу своего 18-летнего племянника Франца Иосифа I

1852 - президент Франции Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Франции под именем Наполеон III и основал Вторую империю.

1863 - завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США).

1864 - в Петербурге состоялась премьера первой украинской оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем».

1864 - Судебная реформа в Российской империи. Основные принципы нововведений: равенство всех перед законом, независимость и неизменность судей, введение суда присяжных для уголовных преступлений и т.д.

1870 - город Рим провозглашен столицей Италии.

1901 - американец Кинг Жилетт запатентовал свое изобретениебезопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием. Изобретение получило название «Жилетка».

1949 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами. С того дня ежегодно отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.

1960 - на металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге перестали эксплуатировать доменную печь «Криворожская-Комсомольская». К тому времени эта печь была крупнейшей в мире.

1961 - кубинский лидер Фидель Кастро впервые заявил, что по взглядам он марксист-ленинист и намерен вести Кубу к коммунизму.

1971 - образование Федерации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, объединяет 7 различных княжеств.

1982 - хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней.

1998 - арест бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко по обвинению в отмывании похищенных государственных денег.

2001 - Крупнейшая нефтяная корпорация США Enron объявила о своем банкротстве. Расследование «дела Enron» повлекло за собой серию корпоративных скандалов в США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 декабря. Какие праздники будут завтра?

