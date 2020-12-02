Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах

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В середине ноября в Крыму стартовало производство гробов из картона. Как утверждают изготовители, такие изделия наносят меньший вред окружающей среде, быстро сгорают в камере крематория и дешевле обычных.

Стоит картонный гроб порядка 2,5 тысячи рублей, тогда как цена за деревянный на крымских сайтах стартует от 3 тясяч рублей.

Тем временем в Симферополе на христианской части кладбища «Абдал» остается все меньше мест для захоронений, и его предлагают расширить за счет мусульманской. Кроме того, в Симферопольском районе власти намерены выделить еще 100 гектаров под новое кладбище.

Президент общественной организации «Центр современных инноваций» Татьяна Годовская высказала сомнения в том, что произведенные в Крыму картонные гробы действительно экологичны и практичны.

– Из чего сделан этот картон, где ГОСТы на него или хотя бы ДСТУ? С точки зрения технологии, он может быть изготовлен совсем не из тех материалов, которые будут целиком безопасными при закапывании в грунт. Если картон дешевый, то производитель, конечно, выигрывает финансово. Правда, просто в картонный гроб человека не положишь – нужны ребра жесткости. Из чего они сделаны? Какая конструкция используется? Ответов у меня нет. К тому же я думаю, что среднестатистический гражданин не воспримет предложение похоронить родственника в картонном гробу. Ко всему прочему, сегодня в мире не знают более безопасного способа похоронить человека, который болел COVID-19, кроме кремации. Чтобы понять, насколько картонный гроб подходит в этом случае, надо видеть все составляющие этого изделия.

Генеральный директор «Крымской национальной мемориальной компании», вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России по Крыму Михаил Ремез уверяет, что картонные гробы выдерживают достаточный вес и внешне неотличимы от традиционных деревянных.

– Мы еще в 2018 году на выставке в Москве показали экспериментальную партию. Нам нужно было время на доработку конструкции, чтобы гроб выдерживал порядка 150 килограммов, а для этого понадобилось оборудование. Мы получили субсидию от крымского Министерства промышленной политики и закупили все, что нужно. Сейчас уже начали производство, и у нас много запросов из соседних регионов. Первую партию мы готовим для партнеров, которые и занимаются кремацией, и хоронят – чтобы люди не думали, что это что-то плохое. Когда говоришь «картонный гроб», это вроде как насмешка, но на самом деле мы ставили задачу, чтобы он ничем не отличался внешне от деревянного. Причем крышку можно прикрутить любого цвета, с нанесением любых изображений. Делали замеры с коллегами: картонный гроб горел 2,5 минуты, деревянный – 15 минут.

По мнению Михаила Ремеза, это означает, что при сжигании картонного гроба происходит гораздо меньше вредных выбросов в атмосферу.

– У меня нет данных, за сколько времени он разложится в земле, но я думаю, это произойдет за несколько месяцев. Тут на самом деле ничего нового нет, это мировая тенденция, и мне кажется, такая продукция будет востребована.

Между тем в начале ноября администрация Симферополя обратились в Духовное управление мусульман Крыма с просьбой согласовать передачу 7 гектаров мусульманского кладбища «Абдал» для захоронений христиан. В ответ в ДУМК заявили, что окончательное решение на этот счет пока не принято. Заместитель главы администрации Симферополя Владимир Паринов в эфире телеканала «Крым 24» рассказал о подготовке новых мест для захоронений в том же районе:

«Новое кладбище будет располагаться в Симферопольском районе и останется в транспортной доступности. Ориентировочная площадь – порядка 100 гектаров. Это район существующего «Абдала», Живописного, часть находится на территории Трудовского сельского поселения, Молодежненского сельского поселения. Территории будущего кладбища являются частными неосвоенными сельскохозяйственными паями, и их будут выкупать».

В свою очередь, Михаил Ремез убежден, что выделение 100 гектаров земли не решит проблему с нехваткой мест для захоронений в целом.

– И крематорий тут не панацея, необходимо комплексное решение. Хотят выделить дополнительно 100 гектаров – но это совсем не то же самое, что выделить 100 гектаров, с которыми знают что делать и которых хватит на ближайшие 300-500 лет. Те, кто этим занимается, к сожалению, не имеют специального образования и не понимают, о чем говорят. В Германии за последние 70 лет не построено ни одного нового кладбища. Что, немцы не умирают? Нет, просто у них комплексный подход. Сейчас в мире высвобождают до 40% места в рамках уже существующих кладбищ.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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