Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом ● Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки ● В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки ● Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса ● В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму
За минувшие сутки на территории республики скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
Об этом сообщает региональный Минздрав.
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 общее количество жертв болезни составило 299 человек.
При этом количество выздоровевших достигло 11 907 человек. В данный момент на амбулаторном лечении находится 2271 человек, в стационаре – 2546, в обсерваторах – 84.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 233 случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 15 819 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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