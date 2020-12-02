Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму

За минувшие сутки на территории республики скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Об этом сообщает региональный Минздрав.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 общее количество жертв болезни составило 299 человек.

При этом количество выздоровевших достигло 11 907 человек. В данный момент на амбулаторном лечении находится 2271 человек, в стационаре – 2546, в обсерваторах – 84.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 233 случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 15 819 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.

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В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки. В Севастополе 62 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки.

Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса. В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.